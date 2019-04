später lesen Landesbeamte erhalten mehr Geld Teilen

Beamte, Richter und Versorgungsempfänger in Rheinland-Pfalz sollen nach einem Beschluss der Landesregierung mehr Geld bekommen. Rückwirkend zum 1. Januar erhalten sie nach dem am Dienstag beschlossenen Gesetzentwurf ein Plus von 3,2 Prozent, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. dpa