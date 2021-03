Landesbeauftragter berichtet über Transparenz in Pandemie

Dieter Kugelmann, Datenschutzbeauftragte für Rheinland-Pfalz, in seinem Büro in Mainz. Foto: Peter Zschunke/dpa/Archivbild

Mainz Angesichts der Corona-Pandemie verändert sich das Bedürfnis nach Auskunft von Behörde - inwieweit öffentliche Stellen ihren Verpflichtungen dazu nachkommen, stellt der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Dieter Kugelmann, an diesem Dienstag (11.00 Uhr) vor.

Unter dem Titel „Best of Informationsfreiheit - Transparenz in Corona-Zeiten“ stellt Kugelmann Beschwerden, Anfragen und aktuelle Themen vor, in denen der LfDI im vergangenen Jahr mit Blick auf die Informationsfreiheit tätig geworden ist.