später lesen Verkehr Landesbetrieb Mobilität bereitet sich auf Winter vor FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Rund 1600 Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sollen in den kommenden Monaten wieder für sichere Straßen in Rheinland-Pfalz sorgen. „Der LBM ist gut gerüstet für den Wintereinbruch“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag in Mainz. dpa