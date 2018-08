später lesen Landesbibliothekszentrum: Rekord an Online-Ausleihen Teilen

So viele Rheinland-Pfälzer wie noch nie haben in den Ferien zum E-Book, zur digitalen Zeitschrift oder zum E-Hörbuch gegriffen. Das Landesbibliothekszentrum registrierte nach eigenen Angaben in diesem Sommer eine Rekordzahl an Ausleihen - insgesamt habe es mehr als 100 000 gegeben, teilte der Verbund am Dienstag in Koblenz mit. dpa