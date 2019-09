Landesfest in Berlin: Dreyer wirbt für Zusammenhalt

Berlin Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat beim Sommerfest des Landes in Berlin die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts betont. Für ihre rot-gelb-grüne Landesregierung in Mainz sei von zentraler Bedeutung, Zusammenhalt zu gestalten - für Menschen verschiedener Herkunft oder auch verschiedenen Glaubens.

Die Ampel-Regierung arbeite hart daran, „dass das auch weiter so funktioniert“, sagte Dreyer am Donnerstagabend vor rund 2500 Gästen in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung. Die heutige Zeit sei geprägt von vielen Umbrüchen, einige Menschen hätten Zukunftsängste. Umso wichtiger sei es, allen Menschen die bestmögliche Teilhabe zu ermöglichen, um diese Ängste zu nehmen.