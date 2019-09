Landesforsten: Schäden im Wald sorgen für „Herkulesaufgabe“

Abgestorbene Bäume stehen in einem Wald. Foto: Matthias Bein/Archivbild.

Ober-Olm Die durch Trockenheit, Hitze und Stürme entstandenen Schäden im Wald stellen Forstleute nach Ansicht von Landesforsten Rheinland-Pfalz vor eine „Herkulesaufgabe“. Mancherorts biete sich „ein erschreckendes Bild“, sagte Jens Jacob, Leiter der Forstabteilung bei Landesforsten, am Freitag im Forstamt Rheinhessen in Ober-Olm.

„Das gab es so noch nie.“ In dem Forstamt war Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum Abschluss ihrer zweitägigen Reise zum Thema Nachhaltigkeit zu Gast.

Jacob sagte, die langen Trockenperioden vor allem im Sommer 2018, aber auch in diesem Jahr, die große Hitze sowie Stürme im Winter hätten dem Wald arg zugesetzt. Es gebe bei Laubbäumen eine regelrechte „Trockenheits-Depression“. Der Borkenkäfer vermehre sich massenhaft und schädige vor allem Fichten, für Schäden sorgten etwa auch die Rußrindenkrankheit oder der Eichenprozessionsspinner. In der Rheinebene zeige sich an manchen Stellen eine „Entwaldung“.