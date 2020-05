Landesgartenschau 2022 im Zeitplan: Test mit Testflächen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2022 sind nach Angaben der Organisatoren im Zeitplan und umfassen auch einen Test mit Musterflächen. Trotz der Corona-Pandemie sei mit den Vorbereitungen alles „im grünen Bereich“, sagt Katja Froeschmann von der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH.

Schon in diesem Jahr geplante Blumenpräsentationen in anderen Bundesländern haben es schwerer: Hier geht es um Einschränkungen mit Mindestabständen zwischen Besuchern oder um zeitliche Verschiebungen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler will mit der fünften Landesgartenschau (LGS) in Rheinland-Pfalz vom 20. April bis zum 16. Oktober 2022 rund 800 000 Gäste anlocken. 28 Hektar Grün- und Parkanlagen und sechs Kilometer an der Ahr sollen umgestaltet werden. Vorgesehen sind laut Froeschmann Gesamtausgaben von rund 30 Millionen Euro, die aber teils auch in dauerhafte Neugestaltungen fließen sollen.