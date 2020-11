Landesgebäude sollen Mobilfunkausbau unterstützen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv

Mainz Rheinland-Pfalz will Gebäude des Landes für den Aufbau von Mobilfunktechnik bereitstellen und so die flächendeckende Abdeckung mit mobilem Internet vorantreiben. Nach einem Gespräch mit den Netzbetreibern teilte die Staatskanzlei am Montag mit, als erstes Bundesland schließe Rheinland-Pfalz eine entsprechende Rahmenvereinbarung mit allen Mobilfunkunternehmen und Betreibern von Mobilfunkanlagen ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Damit erleichtern wir den Ausbau neuer Mobilfunkstandorte, die wir in den noch unterversorgten Gebieten und für den Ausbau neuer Mobilfunkgenerationen wie 5G brauchen“, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP).

Beim inzwischen vierten Treffen zum „Runden Tisch Mobilfunk“ zogen die Teilnehmer in einer Videokonferenz Bilanz seit ihrer ersten Begegnung Anfang 2019. Seitdem seien in Rheinland-Pfalz 1533 neue Mobilfunkstandorte für 4G/LTE errichtet worden, erklärte Dreyer. Damit sei schon jetzt die erst für Ende 2021 vereinbarte Zielmarke erreicht.

Für die Deutsche Telekom erklärte Dido Blankenburg, mittlerweile seien über 97 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz mit LTE versorgt, bis Ende des Jahres auch die Hälfte der Bevölkerung mit 5G. Bis Ende 2024 seien noch über 500 weitere Neubauten geplant, „und das geht nur, wenn wir mit der öffentlichen Hand, der Landesregierung und den kommunalen Einrichtungen, eng zusammenarbeiten und die Regelungen für diese Mammutaufgabe vereinfacht werden“. Für Vodafone fügte Michael Jungwirth hinzu, auch in ländlichen Gebieten von Rheinland-Pfalz würden immer mehr Menschen mit schnellem Internet versorgt. Valentina Daiber von Telefónica Deutschland / o2 begrüßte die Möglichkeit, Liegenschaften des Landes künftig besser nutzen zu können.