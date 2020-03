Landesgeld für Unimedizin stetig gestiegen, Umsätze auch

Mainz Die seit Jahren defizitäre Universitätsmedizin Mainz hat über die vergangenen Jahre tendenziell immer mehr Landesgeld bekommen, gleichzeitig aber auch die eigenen Umsätze gesteigert. Die sogenannte Landeszuführung für Forschung und Lehre in dem Haus lag im Jahr 2009 bei 55,57 Millionen Euro, wie aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion hervorgeht.

Gleichzeitig steigerte die Unimedizin in dem Zeitraum ihren eigenen Gesamtumsatz kräftig, so dass der prozentuale Anteil der Landeszuführung an den Erlösen insgesamt schrumpfte. Der Gesamtumsatz lag nach Ministeriumsangaben 2009 bei 575,69 Millionen Euro, in dem Jahr machte die Landeszuführung also 9,65 Prozent des Umsatzes aus. 2014 wurde der Gesamtumsatz mit 713,05 Millionen beziffert, die Zuführung machte hier nur noch rund acht Prozent aus. 2019 schrumpfte sie dann auf 7,62 Prozent bei einem Umsatz von 825,30 Millionen Euro.

Schwankend entwickelte sich in den Jahren die Zahl der Studenten an der Uniklinik. Im Wintersemester 2009/2010 waren es in der Allgemeinmedizin im klinischen Semester und in der Vorklinik laut Ministerium insgesamt 2667 Studierende, 2014/15 dann 2629 und 2018/19 schließlich 2872. Die Studentenzahl in der Zahnmedizin - im klinischen Semester und in der Vorklinik - sank von 683 im Wintersemester 2009/10 auf 604 im Wintersemester 2014/15 und auf 566 im Wintersemester 2018/19.