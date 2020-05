Landesgesetz zu Pflegeberufen passiert den Landtag

Ein Pfleger schiebt eine Pflegeheim-Bewohnerin in einem Rollstuhl. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag hat ein für die Vereinheitlichung der Pflege-Ausbildung im Land nötiges Gesetz beschlossen. Dafür stimmten am Mittwoch die Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen; die AfD-Fraktion enthielt sich.

Das Gesetz regelt, wie das 2017 vom Bundestag beschlossene und Anfang 2020 in Kraft getretene Pflegeberufegesetz in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird.

Das Pflegeberufegesetz führt die bisher getrennten Ausbildungswege in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Altenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung und einer neuen akademischen Pflegequalifikation zusammen. Die neue Berufsbezeichnung lautet Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.

Das neue Landesgesetz lege die Grundlage dafür, dass die neue Ausbildung ab dem Schuljahr 2020/2021 starten könne, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit. Es regele den Übergang der bisherigen Krankenpflege- und Altenpflegeschulen in die neue Schulform Pflegeschule. Bereits angefangene Jahrgänge in den bisherigen Ausbildungsgängen können indes noch wie bisher weitermachen.