Landesgesundheitsämter werden personell verstärkt

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Gesundheitsministerin des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Im Zuge der von Bund und Ländern beschlossenen besseren Ausrüstung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) werden die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz personell aufgestockt. Bis Ende 2021 sollen 75 neue Vollzeitstellen geschaffen werden, die vor allem in den 24 Gesundheitsämtern im Land zu Einsatz kommen werden, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mitteilte.

Bundesweit sieht der „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ bis Ende 2021 mindestens 1500 neue Stellen vor. Bis Ende 2022 sollen 3500 weitere Stellen folgen.

Für die Umsetzung stellt der Bund laut Ministerium insgesamt Finanzmittel in Höhe von vier Milliarden Euro bereit. Die große Bedeutung des ÖGD zeige sich gerade in Krisensituationen wie der aktuellen Corona-Pandemie, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). „Unser Ziel ist es, den ÖGD nachhaltig zu stärken und so aufzustellen, dass er auch in Zukunft effektiv zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung beitragen kann.“