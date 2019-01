später lesen Landeshaushalt schließt 2018 mit Überschuss ab Teilen

Das dritte Jahr in Folge hat Rheinland-Pfalz mehr Geld eingenommen als ausgegeben: Der Jahresabschluss 2018 ergab nach vorläufigen Ergebnissen einen Überschuss von 868 Millionen Euro, wie das Finanzministerium am Dienstag in Mainz mitteilte. dpa