später lesen Landesinitiative gegen Armut bereitet Aktionsplan vor Teilen

Twittern

Teilen



Gut zwei Jahre nach dem Start tritt die Initiative des Landes für konkrete Schritte zur Armutsbekämpfung in ihre finale Phase: Am 30. Januar findet in Worms der letzte von zwölf kommunalen Workshops statt, danach soll ein Aktionsplan aufgestellt werden, wie Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag im Fachausschuss des Landtag mitteilte. dpa