Landeskirchen in „großer Sorge“ bei Schutz für Geflüchtete

Die drei evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz haben alle politisch Verantwortlichen dazu aufgerufen, „dass das Kirchenasyl nicht weiter kriminalisiert wird“. In einer gemeinsamen Erklärung wandten sie sich am Montag gegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gegen fünf Pfarrerinnen und Pfarrer, die von Strafanzeigen des Landkreises Rhein-Hunsrück ausgelöst wurden. dpa