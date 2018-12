später lesen Landeskriminalamt warnt weiter vor möglichen Anschlägen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Das Landeskriminalamt (LKA) gibt trotz fehlender konkreter Hinweise keine Entwarnung für mögliche Terroranschläge in Rheinland-Pfalz. LKA-Präsident Johannes Kunz kündigte an, dass die Polizeipräsenz auf den großen Weihnachtsmärkten hoch bleiben soll - gerade nach dem Anschlag in Straßburg in der vergangenen Woche. Von Oliver von Riegen, dpa