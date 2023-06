Ausstellungen Landeskunstausstellung „SaarART 2023“ beginnt am Freitag

Die Schau, die in Saarbrücken eröffnet werde, lenke erstmals den Blick über das Saarland hinaus auf das aktuelle Kunstgeschehen in der Großregion. „Gerade in Zeiten, in denen Künstler*innen im überregionalen Austausch stehen, sich an weltweiten Tendenzen orientieren und Kunsthochschulen sich grenzüberschreitend vernetzen, eröffnet der Blick über die gesamte Region eine vielfältige und lebendige Kunstszene“, teilte die Stiftung mit.