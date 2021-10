Landesmedienanstalt warnt vor Netflix-Serie „Squid Game“

Saarbrücken Die saarländische Landesmedienanstalt hat vor schädlichen Folgen der südkoreanischen Serie „Squid Game“ vor allem für jüngere Zuschauer gewarnt. „Ich schätze die Wirkung der Serie insbesondere auf Jüngere als entwicklungsbeeinträchtigend, wenn nicht -gefährdend ein“, teilte LMS-Direktorin Ruth Meyer am Dienstag mit.

In der offiziell ab 16 Jahren freigegebenen Netflix-Serie wird in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.