Landesmuseum Mainz soll neues Profil entwickeln

Mainz Trier hat die römische Antike, Koblenz die Technikgeschichte - und das Landesmuseum Mainz? Die neue GDKE-Chefin Heike Otto will ein neues Konzept entwickeln und dabei auch die Steinhalle für das Museum bewahren.

Unabhängig von der Diskussion über die Zukunft der Steinhalle des Landesmuseums Mainz will die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz ein neues Profil für dieses Haus entwickeln. „Das Landesmuseum Mainz zeitgemäß zu positionieren, ist eine große Chance, die wir jetzt gemeinsam angehen“, sagt die GDKE-Chefin Heike Otto.

Viele Landesmuseen in Deutschland hätten sich aus historischen Gründen zu einer Art Gemischtwarenladen entwickelt, erklärt die Generaldirektorin. Jetzt werde untersucht, welche Schwerpunkte das Mainzer Museum habe, welche für die Identität von Rheinland-Pfalz wesentlich seien und welche Objekte zu welchen Themen künftig in Sonderausstellungen gezeigt werden sollten.

Nur wenn das gesamte Landesmuseum neu aufgestellt sei, könne auch der vom Landtag geplante „Ort der Demokratie“ erfolgreich sein, sagte Otto zur Absicht des Landes, die Steinhalle für Veranstaltungen zur politischen Bildung zu nutzen und dabei den dort 2016 als Provisorium eingerichteten Plenarsaal zu erhalten. „Mir ist wichtig, dass wir die Steinhalle für das Museum bewahren.“ Die ehemalige kurfürstliche Reithalle sei für sich ein ganz besonderes Monument. Sie könne sich gut vorstellen, die römischen Steindenkmäler in der bisherigen Lobby des Parlaments neu zu platzieren, so dass Besucher etwa bei einem Grabdenkstein mehr über das Leben in der römischen Antike erfahren könnten.