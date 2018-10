später lesen Landesmuseum muss Abteilung wegen Abrissarbeiten räumen Teilen

Wegen Abrissarbeiten in der Nachbarschaft muss das Landesmuseum in Mainz eine Abteilung vorläufig räumen. Die Erschütterungen durch die Arbeiten am nahen historischen Eltzer Hof seien bis in das Museum zu spüren, teilte dieses am Montag mit. dpa