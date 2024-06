Raubkunst Landesmuseum und Stadt Mainz geben Kunst aus NS-Zeit zurück

Zwei Kunstwerke aus der NS-Zeit gehen vom Landesmuseum Mainz und der Stadt Mainz in den Besitz der Nachfahren eines jüdischen Mainzer Kunstsammlers zurück. Es handelt sich um das Gemälde eines unbekannten Malers aus dem 18. Jahrhundert mit einer Ansicht von Mainz und um eine Handzeichnung des Künstlers Jan de Beyer von 1753, die den Mainzer Dom zeigt. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz am Samstag mit.