Pflegeberufe : Landespflegekammer warnt vor Personalmangel im Pflegebereich

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Der Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus Mai, hat vor erheblichen Personalausfällen in der Pflege gewarnt. „Die Situation vor Ort ist sehr ernst“, teilte Mai am Dienstag in Mainz mit.

Die Kammer habe „verzweifelte Meldungen aus dem gesamten Praxisfeld“ erhalten, die von geschlossenen Stationen und reduzierten Operationen berichteten. Die aktuellen Personalausfälle liegen demnach weit über dem üblichen Niveau. Vielerorts sei die Versorgung heruntergefahren worden.

Der Personalmangel habe sich aufgrund der zunehmenden Corona-Infektionen, der psychisch belastenden Situation sowie des dauerhaften Arbeitens unter Schutzausrüstung weiter zugespitzt. Die Temperaturen von bis zu 40 Grad steigerten zudem die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte.

„Eine jahrzehntelang kaputtgesparte Berufsgruppe ist mittlerweile am Ende ihrer Kraft angelangt“, fasst Mai zusammen. Mit Blick auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst stellt er klare Forderungen an die Politik: „Wir brauchen schnelle Entlastungen vor Ort, mit Geld, mit sofort greifender Gesetzgebung, notfalls mit der klaren Rationierung von Leistungen.“

