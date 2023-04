Gesundheit Landespflegekammer will umfassende Reform der Leiharbeit

Die rheinland-pfälzische Landespflegekammer macht sich gegen Leiharbeit in der Pflege stark. „Leiharbeit ist schädlich für die Versorgung“, sagte der Präsident der Kammer, Markus Mai, am Donnerstag in Mainz bei der Vorstellung eines fünfseitigen Positionspapiers des Gremiums zu dem Thema. Er sei zwar nicht für ein Verbot von Leiharbeit in der Pflege, „aber die Unternehmen sollten sie möglichst nicht mehr nutzen“. Stattdessen müsste das Stammpersonal stärker motiviert und die Leiharbeitsanbieter besser reguliert werden. „Im Moment kann da jeder machen, was er will.“