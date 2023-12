Regierung Landespolitiker verschenken gerne Zeit

Oppositionsführer Gordon Schnieder sind „ganz viele Weihnachtstraditionen wirklich wichtig“. Dazu gehört für den CDU-Politiker aus der Vulkaneifel neben dem gemeinsamen Schmücken des Weihnachtsbaumes leckeres Essen, die Christmette „und vor allem, Zeit mit meiner Familie zu verbringen“. „Ich lebe in einem Mehrgenerationenhaus in meinem Heimatort Birresborn, an den Festtagen kommen dort alle zusammen“, erzählt der CDU-Fraktionschef im Landtag. „Das ist sehr schön und wir genießen die Momente. In diesen turbulenten Zeiten ist das die größte Weihnachtsfreude, die man verschenken und auch bekommen kann.“ Zeit mit ihr nahe stehenden Menschen steht auch bei Bildungsministerin Stefanie Hubig an Weihnachten ganz oben. „Ich persönlich freue mich am meisten über geschenkte gemeinsame Zeit, und die verschenke ich auch selbst am liebsten, vor allem in Form gemeinsamer Unternehmungen.“ Dazu lege sie auch immer gerne Bücher unter den Weihnachtsbaum, erzählt die SPD-Politikerin. Denn: „Die beiden Geschenke lassen sich auch wunderbar verbinden: als Zeit zum Vorlesen.“