Landesregierung begrüßt Eckpunkte-Paket bei Opel

Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht in der Einigung zwischen dem Opel-Management und dem Betriebsrat auf ein Sanierungskonzept ein wichtiges Signal an die Belegschaft. Die Mitarbeiter hätten lange um ihre Arbeitsplätze gebangt, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag mit. Die Beschäftigten in Bochum, Rüsselsheim, Eisenach, Kaiserslautern und Dudenhofen hätten bis zum Sommer 2023 zugesagt bekommen, dass Personalabbau nur auf freiwilliger Basis vorgenommen werde. dpa