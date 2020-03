Landesregierung empfiehlt Absage von großen Veranstaltungen

Ein Arzt hält ein Blatt Papier in der Hand. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Archivbild.

Mainz In Rheinland-Pfalz sollen größere Veranstaltungen abgesagt werden - das empfiehlt die Landesregierung. Ein generelles Verbot bedeutet das aber nicht.

Das Land Rheinland-Pfalz empfiehlt wegen des neuartigen Coronavirus die Absage von Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Menschen. In der Regel sollten diese bis mindestens Ende April nicht mehr stattfinden, teilte die Landesregierung am Dienstag mit.