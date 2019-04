später lesen Landesregierung fordert Überarbeitung der Düngeverordnung Teilen

Die rheinland-pfälzische Ampel-Landesregierung hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) aufgefordert, die Novelle der Düngeverordnung noch einmal zu überarbeiten. Die Vorschläge würden in der Praxis in vieler Hinsicht kontraproduktiv wirken, kritisierte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Freitag im Bundesrat in Berlin. dpa