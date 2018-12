später lesen Landesregierung: Keine rechtsextremen Umtriebe in Polizei FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



In der rheinland-pfälzischen Polizei gibt es nach Angaben des Innenministeriums keine Hinweise auf rechtsextreme Umtriebe. „Der Polizei Rheinland-Pfalz liegen keine Erkenntnisse zu rechtsextremen Stimmungen innerhalb der Organisation vor“, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit. dpa