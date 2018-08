später lesen Landesregierung: Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz sicher FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die rund 7000 Kilometer Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz sind nach Ansicht der Landesregierung grundsätzlich in einem sicheren Zustand. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch auf Anfrage in Mainz mit. dpa