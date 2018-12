später lesen Landesregierung lehnt Stopfmast bei Gänsen ab Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Landesregierung lehnt aus Tierschutzgründen die Stopfmast bei Gänsen ab. Diese schmerzhafte Fütterungsmethode sei in Deutschland verboten, könne in anderen EU-Ländern jedoch angewendet werden, sagte Ernährungsministerin Ulrike Hoefken (Grüne) in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Landtag. dpa