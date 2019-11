Landesregierung noch ohne Beschluss zum Klimaschutzpaket

Mainz/Berlin Drei Tage vor der Abstimmung des Bundesrats über das Klimaschutzpaket hat die Landesregierung in Mainz noch nicht beschlossen, wie Rheinland-Pfalz abstimmen wird. „Es ist noch viel im Fluss“, sagte eine Regierungssprecherin nach der Kabinettssitzung am Dienstag.

Eine Entscheidung werde daher erst im Zuge der abschließenden Koordinierung vor der Bundesratssitzung in Berlin getroffen. In der Mainzer Ampelregierung befürwortet allein die SPD das bereits vom Bundestag beschlossene Paket in vollem Umfang. FDP und Grüne haben unterschiedliche Vorbehalte.