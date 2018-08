später lesen Landesregierung ruft zu „Pakt für Artenvielfalt“ auf FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die Landesregierung will in den nächsten beiden Jahren weitere vier Millionen Euro für gezielte Maßnahmen der „Aktion Grün“ zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten ausgeben. Bei diesen Projekten suche das Land die enge Zusammenarbeit mit Kommunen, Landwirtschaft, Unternehmen, Umweltverbänden und Kirchen, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag. dpa