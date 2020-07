Landesregierung steht zu US-Truppen in Rheinland-Pfalz

Mainz Auch nach dem Beschluss von US-Präsident Donald Trump über einen Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland liegen der Landesregierung keine weiteren Infos vor. Sie beobachtet aber aufmerksam die Debatten im US-Kongress.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat den Widerstand im US-Kongress gegen den geplanten Teilabzug von US-Streitkräften aus Deutschland begrüßt. Er sei „dankbar und erfreut“, dass sich auch prominente Republikaner in den USA „klar und deutlich für die Standorte in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz positioniert“ hätten, teilte Lewentz am Mittwoch in Mainz mit. Auch die Landesregierung habe das Ziel, „die Präsenz der US-Streitkräfte im Land auf dem heutigen Niveau zu halten“. In Rheinland-Pfalz sind rund 18 500 US-Soldaten stationiert, also mehr als die Hälfte der US-Truppenpräsenz in Deutschland.