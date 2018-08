später lesen Landesregierung stellt Doppelhaushalt für 2019/20 vor FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung präsentiert am heute ihren Entwurf für Einnahmen und Ausgaben in den nächsten beiden Jahren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) erläutern Eckdaten und Leitlinien des Doppelhaushalts 2019/20 in der Staatskanzlei in Mainz. dpa