Landesregierung stellt Herbststrategie in der Pandemie vor

Mainz Eine Strategie für die Schulen und Kitas nach der Sommerpause wird derzeit bundesweit unter verschiedenen Aspekten diskutiert: Mehr Lüftungsanlagen? Weiterhin zwei Corona-Tests pro Woche im Unterricht?

Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer und CDU-Fraktionschef Christian Baldauf fordert ein 20-Millionen-Euro-Programm für die Luftreinigung in den Schulen. Die Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP will möglicherweise das Förderprogramm für Lüftungsgeräte an Schulen ausweiten. Die wichtigste Maßnahme sei nach Auskunft von Fachleuten immer noch das regelmäßige Stoßlüften.