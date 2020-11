Landesregierung stimmt Vereinbarung für Novemberhilfe zu

Volker Wissing (FDP), Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz/Berlin Das Kabinett in Rheinland-Pfalz hat am Dienstag der Vereinbarung von Bund und Ländern für die Novemberhilfe zugestimmt. Betriebe, die direkt oder indirekt vom Teil-Lockdown in diesem Monat zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen sind, können voraussichtlich ab dem 27. November über ein Portal des Bundes Anträge für die finanzielle Unterstützung stellen, wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) mitteilte.

