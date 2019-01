später lesen Landesregierung strebt 1000 Inklusionsarbeitsplätze an Teilen

Die Landesregierung will bis 2021 erreichen, dass 1000 Menschen mit einer Behinderung einen Arbeitsplatz in einer Inklusionsfirma finden. Derzeit sind 907 Behinderte in einer von 70 Inklusionsfirmen in Rheinland-Pfalz beschäftigt, wie Sozial- und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag im Fachausschuss des Landtags mitteilte. dpa