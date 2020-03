Landesregierung und BASF sprechen über Mobilität

Ludwigshafen Zur Lösung der massiven Verkehrsprobleme durch die gesperrte Hochstraße Süd in Ludwigshafen hat der Chemiekonzern BASF eine enge Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft angemahnt. „Eine leistungsfähige Logistik ist entscheidend für Ludwigshafen und den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz.

BASF investiert massiv in neue zukunftsfähige Strukturen“, sagte BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz am Dienstag in Ludwigshafen bei einem Treffen mit der rheinland-pfälzischen Landesregierung.