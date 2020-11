Landesregierung und CDU gratulieren Biden zum Wahlsieg

Der Demokrat Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Foto: Paul Sancya/AP/dpa/Archivbild

Mainz Glückwünsche aus Rheinland-Pfalz für Joe Biden: Mit dem künftigen US-Präsidenten hoffen führende Politiker auf wieder bessere Beziehungen zu den USA.

Führende Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung und der CDU haben Joe Biden zu seiner Wahl zum neuen US-Präsidenten beglückwünscht. „Versöhnung ist stärker als Spaltung. Ich hoffe, dass das Land wieder mehr zusammenwächst“, twitterte die Landesregierung Rheinland-Pfalz im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Samstagabend. Und weiter: „Die Demokratie in den USA ist stark. Herzlichen Glückwunsch, Joe Biden.“

Auch die FDP-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, Cornelia Willius-Senzer, gratulierte Biden. Seine Wahl sei „die Chance, das transatlantische Verhältnis wieder zu einer echten partnerschaftlichen Beziehung auf Augenhöhe zu machen“, erklärte Willius-Senzer am Sonntag in Mainz.

„Die USA müssen wieder zu einem verlässlichen Freund werden. Die Präsidentschaft (Donald) Trumps hat auch in Rheinland-Pfalz Schaden verursacht“, so die Fraktionschefin der FDP. Die Bundesregierung müsse „schnellstmöglich darauf hinwirken“, dass sich die Handelsbeziehungen mit den USA normalisierten. Die von Trump eingeführten Importzölle auf europäische Waren müssten dringend abgeschafft werden. Die exportorientierte Wirtschaft in Rheinland-Pfalz leide unter den Handelsbarrieren.