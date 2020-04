Landesregierung unterstützt Kultur mit 15,5 Millionen Euro

Konrad Wolf (SPD) aufgenommen während eines Interviews. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung stärkt die Kultur in der Corona-Krise mit rund 15,5 Millionen Euro. Das Sechs-Punkte-Programm sei bis Jahresende vorgesehen - ungefähr die Hälfte des Geldes (7,5 Millionen Euro) als Arbeitsstipendium für Künstler aller Sparten, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag in Mainz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Musiker, bildende und darstellende Künstler könnten 2000 Euro für die Erarbeitung neuer Werke bekommen und diese auf einer Online-Plattform präsentieren. Damit könnten etwa drei Viertel der Künstler erreicht werden. Das Geld werde unabhängig von der Existenzsicherung für Solo-Selbstständige bezahlt, das auch Künstlern zugute komme.

Zweiter Schwerpunkt des Programms - mit 4,5 Millionen Euro - sind die vom Land geförderten Kultureinrichtungen. Ihr Arbeiten unter veränderten Bedingungen soll damit gesichert werden. Zwei Millionen Euro sind für Kulturvereine vorgesehen, eine weitere Million Euro ist für Neue Medien eingeplant. Kultureinrichtungen und Künstler können damit neue Formate entwickeln. Für die rund 20 Programmkinos ist eine halbe Million Euro eingeplant.