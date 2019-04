später lesen Landesregierung verbietet Abschiebungen aus Kliniken Teilen

Abgelehnte Asylbewerber dürfen in Rheinland-Pfalz nicht mehr aus Krankenhäusern abgeschoben werden. Das sieht ein Rundschreiben des Integrationsministeriums in Mainz an alle Ausländerbehörden vor. „Spätestens zum Zeitpunkt der Abschiebung muss eine stationäre Behandlung beendet sein“, zitierte das Ministerium am Freitag aus dem Dokument. dpa