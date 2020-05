Landesregierung: Weitere Lockerungen in der Corona-Krise

Mainz Weitere Schritte aus der Krise: In Rheinland-Pfalz stehen angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen neue Lockerungen an. Dreyer gab nun etwa Theatern und noch mehr Freizeitsportlern eine Perspektive.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz können bald wieder Theater, Konzerthäuser und Kleinkunstbühnen besuchen. Sie dürfen ab dem 27. Mai unter Auflagen öffnen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz ankündigte. Weitere Lockerungen in der Corona-Krise verkündete die Regierungschefin unter anderem für den Freizeitsport. Bei all dem gelten aber Auflagen, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen.