Landessynode: Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt

Speyer Im Kampf gegen sexualisierte Gewalt will die Evangelische Kirche der Pfalz zukünftig eine „Meldepflicht in begründeten Verdachtsfällen“ einführen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat die in Speyer tagende Landessynode am Samstag verabschiedet, wie die Landeskirche mitteilte.

Mittlerweile sind nach Angaben der Kirche 770 Fälle bekannt, in denen Täter sich bewusst die Kirche für ein Haupt- oder Ehrenamt ausgesucht hätten, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen.

Außerdem sollen alle haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in kirchlichen Ämtern erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen müssen. Dies galt demnach bisher nur für alle Haupt- und Ehrenamtlichen mit Bezug zu Kindern und Jugendlichen.

Die Leitende Rechtsdirektorin, Bettina Wilhelm, bezeichnete erweiterte Führungszeugnisse als „das einzige objektive und wirksame Mittel“, das für die Kontrolle zur Verfügung stehe. Das Führungszeugnis solle vor der Aufnahme einer Mitarbeit sowie dann in regelmäßigen Abständen vorgelegt werden, heißt es.

Der verabschiedete Gesetzesentwurf umfasst insgesamt zwölf Paragrafen. Dazu gehören nach Angaben der Landeskirche unter anderem auch Notfall- und Handlungspläne sowie Fortbildungsverpflichtungen.