später lesen Landesuntersuchungsamt warnt vor tropischer Zecke Teilen

Twittern

Teilen



Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz warnt vor einer tropischen Zecke, die sich nun auch in Rheinland-Pfalz ausgebreitet hat. Wie das LUA am Dienstag mitteilte, wurde nach Funden in Niedersachsen und Hessen eine tropische Zecke der Gattung „Hyalomma“ in der Pfalz entdeckt. dpa