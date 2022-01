Landesverdienstorden für Biontech-Gründer Türcei und Şahin

Mainz Die Biontech-Gründer Türeci und Şahin sind erneut geehrt worden. Zum Auftakt des 75. Geburtstagsjahres von Rheinland-Pfalz bekommen sie dessen höchste Auszeichnung. In ihrer Dankesrede geht es um die Liebe zu dem Bundesland und zu ihrer Heimatstadt Mainz.

In ihrer für beide gehaltenen Dankesrede bekannte sich Türeci zur Liebe des Paares für das Bundesland und für die Stadt. „Wir sind vor 22 Jahren genau hier her gekommen in diese quirlige Stadt nach Mainz und in dieses sehr weltoffene Bundesland“, sagte die 54-Jährige in einer kleinen Feierstunde. „Es war damals schon Liebe auf den ersten Blick. Und wir alle wissen, so eine erste stürmische Liebe endet nicht immer in einer lebenslangen Beziehung.“ Aber genau das sei ihnen passiert. „Wir haben tatsächlich beide hier eine Heimat gefunden“, sagte die Professorin. „Und das erdet und stabilisiert und gibt Stärke.“