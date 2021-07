Landesweit 14 Corona-Infektionen gemeldet: Inzidenz bei 6,6

Sarbrücken Im Saarland sind am Samstag 14 nachgewiesene Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit haben sich landesweit seit Beginn der Pandemie 41.511 Menschen mit dem Virus angesteckt. Zwei weitere Menschen starben mit oder an Covid-19.

Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf insgesamt 1026, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht (Stand 3.13. Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, lag bei 6,6. Am Freitag betrug der Wert 5,9, am Donnerstag 6,9.