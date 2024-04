Medizin Landesweit erstmals neues Kunstherz in Trier implantiert

Ein neuartiges Kunstherz ist im Herzzentrum des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier nach Klinikangaben erfolgreich implantiert worden. Das aus Frankreich stammende Kunstherz-System, das beide Herzkammern ersetze, sei erstmals in Rheinland-Pfalz bei einem Patienten eingesetzt worden, teilte das Brüderkrankenhaus am Montag in Trier mit. Bereits wenige Tage später habe der Patient die Intensivstation wieder verlassen können. Er warte nun auf ein Spenderherz.