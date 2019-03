später lesen Landesweite Kontrollen: Überprüfungen und Festnahmen Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem landesweiten Fahndungs- und Sicherheitsaktionstag hat die Polizei in Rheinland-Pfalz mehr als 2200 Personen überprüft, acht Menschen vorläufig festgenommen und 45 Haftbefehle vollstreckt. Schwerpunkt der Kontrollen waren nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) am Samstag in Mainz die Straßen- und Drogenkriminalität sowie Verkehrsdelikte. dpa