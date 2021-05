Landesweiter Warnstreik im privaten Busgewerbe

Mainz Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe hat ein zweitätiger Streik begonnen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem die Bezahlung von Standzeiten. Und die Arbeitgeber zeigen dafür sogar Verständnis - und sehen die Verantwortung beim Land.

In einigen Regionen von Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag viele Menschen vergeblich auf den Bus gewartet. Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes hat ein landesweiter, zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi Teile des Busverkehrs lahmgelegt. Bei den Betrieben der DB Regio Bus Mitte und der DB Regio Bus Rhein-Mosel etwa sei „kein einziger Bus rausgefahren“, sagte Marko Bärschneider von Verdi. Etwa 2000 Beschäftigte hätten am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt, „eine überwältigende Streikbeteiligung“.