Landeszentrale arbeitet an Konzept für Gedenkstättenbesuche

Die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz will bis Anfang 2020 ein Konzept für Gedenkstättenbesuche von Schülern entwickeln. „Eine Intensivierung im Schulunterricht bedeutet, dass wir mehr Kapazitäten schaffen müssen“, sagte der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki. dpa

Das Bildungsministerium will bis Ende des Jahres einen Leitfaden zu Gedenkstättenbesuchen von Schülern vorlegen.

„Wir haben in den Gedenkstätten Osthofen und Hinzert schon Schulklassen absagen müssen, weil wir das Personal nicht haben“, sagte Kukatzki. „Auch die räumlichen Kapazitäten sind erschöpft.“ Für Hinzert sei nun die Errichtung eines neuen Seminargebäudes geplant. In Osthofen werde in eine modernere Gestaltung der Dauerausstellung und eine Veränderung des Außengeländes investiert, mit der Zusage einer finanziellen Unterstützung des Bundes.

Darüber hinaus sei geplant, auch andere Erinnerungsorte zur NS-Gewaltherrschaft für Besuche von Schulklassen vorzubereiten, sagte Kukatzki. „Wir können die Gedenkarbeit nicht nur auf Hinzert und Osthofen beschränken.“ Der Landeszentralendirektor nannte etwa das KZ-Außenlager Rebstock im Kreis Ahrweiler. Solche Gedenkorte würden bislang von ehrenamtlichen Kräften betreut. Für ein Besuchsprogramm von Schülern müsse diese Arbeit verstetigt werden.

