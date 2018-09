später lesen Landeszentrale setzt Schwerpunkte: Konsum und Frauenpolitik FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Die Landeszentrale für politische Bildung setzt in ihrem Angebot auf thematische Schwerpunkte: Nach der Studentenbewegung 1968 im ersten Halbjahr folgen bis zum Jahresende die politische Dimension des Konsums und Anfang 2019 die Stellung der Frau in Politik und Gesellschaft, wie der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki, am Montag in Mainz mitteilte. dpa